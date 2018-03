Deze nieuwe lentetrend kun je het allerbeste afkijken bij Irene Moors

Afgelopen seizoen zagen we ‘m al voorbij komen, maar komende lente en zomer kun je er al helemaal niet meer omheen: het vrouwenpak. En bij wie kun je daar beter inspiratie voor opdoen dan de altijd vrolijke Irene Moors?

We gaan hem zien in alle soorten en maten: in vrolijke prints, effen, met een wijde of juist een smalle pijp. Irene Moors is dus ook fan en showt op Instagram deze heerlijk vrolijke foto ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Geluk (20 maart). Wauw, wat staat ‘ie haar goed hè?

Pakkentrend

En dat je de pakkentrend bij niemand beter dan Irene Moors kunt afkijken, zie je op deze foto:

Ook zin in zo’n leuk pak na het zien van de foto? Je scoort ‘m hier (bij een aantal blazers moet je even doorklikken naar de broek):

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto