Is glycolic acid echt hét wondermiddeltje tegen droge voeten?

Glycolic acid is een ingrediënt dat sinds een jaar helemaal ‘hip’ is. En dat is niet voor niks: de stof valt onder de groep ‘fruitzuren’ (ook wel Alpha Hydroxy Acids of AHA’s genoemd) en heeft een positieve invloed op pigment, veroudering en een droge huid. Veel mensen gebruiken dan ook huidverzorgingsproducten die glycolic acid als hoofdingrediënt hebben.

Wat doet glycolic acid precies?

Als we TikTok moeten geloven doet dit ingrediënt niet alleen wonderen voor je gezicht, maar ook voor je voeten. Podotherapeut Chanel bevestigt dit: volgens haar kan glycolic acid inderdaad ervoor zorgen dat je droge voeten weer heerlijk zacht worden. Het ingrediënt verwijdert namelijk dode huidcellen en exfolieert je huid. “Hierdoor worden er weer nieuwe huidcellen aangemaakt, met als resultaat een zachtere huid.”

Waar moet je rekening mee houden als je het gebruikt?

Voordat je enthousiast aan de slag gaat met glycolic acid is het volgens haar wel belangrijk om je te realiseren dat wat voor je gezicht werkt, niet per se ook voor je voeten werkt. “Ga voor een product dat op je huid blijft, dus een toner, crème of serum en geen product dat je er weer afwast, zoals een reiniger.” Daarnaast mag het product volgens haar best een hogere concentratie glycolic acid bevatten dan het product voor je gezicht, omdat de huid van je voeten een stuk dikker is.

Bron: Purewow