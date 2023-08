Is het echt beter om je haar met een T-shirt in plaats van een handdoek te drogen?

Of je nou krullen of steil haar hebt: je lokken verzorgen, moet iedereen. De juiste rituelen en producten kunnen daarbij een boel helpen. Volgens de nieuwste trend is het T-shirt hét item dat gaat helpen bij gezonder haar, maar wat zeggen experts daarover?

Lokken drogen als haarverzorgingsroutine

Veel vrouwen hebben zo hun favoriete producten als het om haarverzorging gaat, maar denken geen twee keer na over de manier waarop ze hun haren drogen. En dat terwijl het drogen van je haar een cruciale stap is naar gezonder haar. Dat heeft alles te maken met de structuur die verandert wanneer haren nat worden. Haar bestaat namelijk uit keratine en als dat te lang vochtig blijft, kan het vanzelf uitrekken. Het resultaat is dan pluizig of kapot haar.

Het is dus zaak om die haren na het douchen zo snel mogelijk droog te krijgen. Dat kan je doen met een föhn, maar je lokken te vaak blootstellen aan warmte is volgens haarstylisten niet verstandig. Wie regelmatig haar haren wast, moet dus een andere manier zien te vinden. Een handdoek dan, en je lokken in een soort tulband draaien? Of je lokken tussen de handdoek in wrijven om het zo snel mogelijk te drogen? Ook dat is niet slim, want het levert beschadigd haar op. Dat heeft te maken met zowel de hardheid als het te kleine vermogen om vocht op te nemen van katoen en badstof, de materialen waarvan de meeste handdoeken zijn gemaakt.

Handdoek inwisselen voor een T-shirt

Wissel je die handdoek in voor een T-shirt, dan zou dat pluizig en gebroken haar tegengaan volgens vele TikTok-gebruikers. Haardeskundige Britta Cox laat echter weten dat een T-shirt geen goede vervanger is. De meeste shirts zijn namelijk net als handdoeken gemaakt van katoen, waardoor ook hierbij je haar te lang vochtig blijft. Wil je die lokken zo snel mogelijk drogen, dan zijn microvezel handdoeken volgens Cox ideaal. Dit materiaal absorbeert zo veel mogelijk vocht en laat je haar daardoor stralen.

Dr. Rutger: last van haaruitval? Dit kunnen de oorzaken zijn:

Bron: Byrdie, HLN