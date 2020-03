Is het verstandig om nu zelf je haar te knippen? Déze kapper geeft een paar handige tips

Hoewel veel kapperszaken nog open zijn, is het natuurlijk onmogelijk om bij een knipbeurt 1,5 meter afstand te houden van je kapper. Veel mensen zullen er dan ook voor kiezen om voorlopig niet naar de kapper te gaan. Maar wat nu als je een pony hebt die nodig bijgeknipt moet worden, is het dan verstandig om zelf met een schaar aan het werk te gaan? En hoe zit het met je puntjes?

Kapper Jochen Vanhoudt deelt een paar handige tips met de Belgische site het Nieuwsblad.

Volgens Vanhoudt is het over het algemeen geen goed idee om zelf je puntjes te gaan knippen: “Als je haar in een bepaalde vorm is geknipt en je gaat er zelf aan sleutelen met eens schaar, dan is de kans groot dat je stukjes wegknipt die essentieel zijn voor de vorm. Opgelopen schade is onomkeerbaar: je kaper zal de coupe achteraf moeten afstemmen op het kortste punt.”

Uitzondering

Toch is er volgens Vanhoudt één uitzondering: “Als je heel lang, recht haar hebt, kun je er een stukje afknippen als het echt dringend is. Je kapper kan de coupe achteraf wel corrigeren. Moeders die de lange haren van hun kinderen willen bijknippen, kunnen ook relatief veilig werken. Kam de haren van je kind recht naar achter, laat je kindje een beetje met gebogen hoofd naar voor kijken en knip horizontaal af. Let wel: bobs of lobs vallen niet binnen deze categorie. Als je daar een hoekje te veel afknipt, is de look naar de vaantjes,” aldus de kapper.

Je eigen pony bijknippen

Iets wat je volgens Vanhoudt zonder problemen zelf kunt doen, is het bijhouden van je pony: “Houd er rekening mee dat je niet horizontaal van de ene naar de andere kant mag knippen. Dat is een te riskante aanpak. Houd je schaar verticaal en knip telkens een puntje weg. Kleine puntjes welteverstaan, begin niet met een hele centimeter – voorzichtigheid is geboden. Zo heb je meer controle over de bijschaving van de pony. Houd je vingers horizontaal en losjes over je pony. Span het haar zeker niet op, anders springt de pony na het knippen naar boven en is het eindresultaat veel te kort. Werk om diezelfde reden ook steeds op droog haar.”

Gebruik speciale schaar

Mocht je nu van plan zijn om zelf voor kapper te gaan spelen, is het volgens Vanhoudt wel belangrijk dat je een schaar gebruikt uit de drogisterij of online (speciaalzaak). “Die zijn scherper dan de keuken- of knutselschaar en geven het best mogelijke resultaat van je doe-het-zelfwerk,” aldus de kapper

Heb jij de laatste tijd veel last van statisch haar? In deze video delen een aantal topkappers hun beste tips:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock