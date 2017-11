Dit is dé populairste nagellak op Pinterest

De winter staat voor de deur, en dat betekent dat we weer voor wat warmere kleuren op onze nagels kunnen gaan. Als we Pinterest moeten geloven is er op dit moment vooral één nagellak heel erg populair, en dat is deze mooie bordeaux rode/paarse nagellak van Essie.

De Essie Angora Cardi is maar liefst al 400.000 keer opgeslagen op Pinterest. Het is dan ook de populairste kleur nagellak van het moment. Het handige aan deze kleur is dat het bij elke outfit staat. En ook wel zo fijn: hij is betaalbaar. Voor maar €12,95 kun je het lakje al scoren bij de drogisterij!

Een bericht gedeeld door Kindra Birss (@essie_envy) op 7 Nov 2017 om 11:55 PST

Bron: Popsugar.com. Beeld: iStock/Pinterest