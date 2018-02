Dit is dé schoenentrend voor het voorjaar

Als we de modekenners moeten geloven wordt het een transparant voorjaar. Maar lekker luchtig lijkt het ons niet…

Waterdicht is deze trend dan weer wel, want het draait dit seizoen allemaal om (doorzichtig) plastic. Van sportieve gympen tot spannende knielaarzen: je kijkt er dwars doorheen. Zorg dus wel even dat je teennagels netjes gemanicuurd zijn (of trek gezellige sokken aan).

Bron: Instagram. Beeld: iStock