Dit item van 20 cent wordt dé modetrend komend seizoen en heb jij sowieso thuis liggen

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om aan een peperdure trend mee te doen. Want als het aan de grote modemerken als Anish en Céline ligt, wordt de plastic boodschappen tas hét accessoire van dit seizoen in modeland.

Voortaan als je gevraagd wordt of je een plastic tasje bij de boodschappen wil, wordt jou zomaar voor een habbekrats een trendy tas in de schoot geworpen.

Ontstaan van de hype

Langzaam maar zeker begon de plastic tas de catwalk te domineren. Grote modemerken lieten de plastic verschijning niet aan de mensen voorbij gaan. Als reactie hierop lieten modefiguren hun dure designertassen thuis en verschenen voor de paparazzi met een plastic exemplaar. Gelijk hebben ze, want één ding is zeker: dit is de best verkochte tas ooit.

Bron: elle.com. Beeld: iStock