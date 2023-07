Ja, echt: een zichtbare bh is dé modetrend van deze zomer

Niets mis mee als je bandjes van je bh zichtbaar zijn onder een top met spaghettibandjes, maar het lingeriestuk bewust showen? Dat is een trend waar we nog even aan moeten wennen.

De zichtbare bh als modetrend

In de zomer van 2023 mag onze bh boven kleding uitkomen. Niet alleen de bandjes, maar ook de bovenkant van de cup mag tevoorschijn worden getoverd. Deze manier van dragen werd meermaals gespot op de rode loper van het Cannes Film Festival in combinatie met een galajurk (Scarlett Johansson doet het hieronder voor). Als we de modehuizen mogen geloven kan het vanaf nu ook met alledaagse kleding.

Deze trend volgt een ander verschijnsel in de modewereld op, waarbij een mooie kanten bralette in de zomer al als top werd gedragen. Nu mag er dus weer iets overheen, maar blijft de bovenkant uitsteken. Het showen van je bh gaat vooral goed samen met strapless tops of zomerse jurken met dunne bandjes. En kijken we naar de voorbeelden van modehuizen, dan wordt de trend veel gedragen bij klassieke items zoals lange jurken en blazers. Het geeft een chique outfit een stoer randje.

Zelf doen? Het beste gebruik je een top of jurk met verstelbare bandjes. Maak deze bandjes wat langer dan normaal. Doe je favoriete bh eronder, trek je jurk of top naar beneden en klaar ben je! Als je deze trend toch wat te gewaagd vindt, snappen we dat ook. Met een transparante top met een mooie bralette eronder of een bh met kanten bandjes onder je jurk, kun je toch meedoen aan de trend, maar dan wel op je eigen manier.

