Dit jack is nu al de hit van de winter (en dit zijn de 9 leukste varianten)

Met zo’n geruit jack is de winter opeens zo erg niet. De jas is al een hit voor de winter goed en wel begonnen is. Hangt-ie binnenkort ook bij jou aan de kapstok?

In de jaren 90 was ‘ie vooral hip onder vaders, maar anno 2019 is-ie gewild door velen. Door de ruiten is het item te combineren met veel verschillende kledingstukken: op een jeans met rechte pijpen of juist een leuke jurk, maar ook over een hemdje of een warme trui.

Dure winkelstraten namen het voortouw, maar tegenwoordig waait de jas ook over naar de meer betaalbare kledingketens – waar ‘ie overigens snel uitverkoopt wegens de populariteit. Hoe je het geruite jack kunt combineren? Nou, zo:

Natuurlijk zijn wij de beroerdsten niet en besparen we je een zoektocht op het internet. Dit zijn volgens ons de 9 leukste varianten:

