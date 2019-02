De favoriete Nederlandse ontwerper van Máxima komt met een 'betaalbare' lijn

Het prijskaartje van Máxima’s kleren bedraagt meer dan een gemiddeld jaarsalaris. Maar haar favoriete Nederlandse ontwerper brengt nu een ‘betaalbare’ kledinglijn uit.

Álle vrouwen tussen de 18 en 80 jaar kunnen binnenkort in kleren van Jan Taminiau rondlopen. “Jarenlang heb ik couture looks ontworpen voor speciale gelegenheden, maar ik wil er nu ook bij zijn op de dagelijkse momenten van de vrouw”, aldus de ontwerper. Als je je daar geen koningin in gaat voelen…

Zelfde vorm als Máxima

De collectie die Taminiau – tja, wel zo duidelijk – gaat heten bestaat uit 40 items, waaronder los vallende jasjes, broeken en tops. In het persbericht staat dat de ontwerper na talloze een-op-een-doorpassingen met coutureklanten, onder wie Máxima dus, feilloos weet wat voor vorm broeken, jasjes en blouses vrouwen het mooist staan. Precies de silhouetten die je om het lijf van onze koningin hebt gezien, komen terug in de kledingcollectie. Zoals het postvakjasje gemaakt van gerecyclede postzakken dat hare majesteit in 2009 droeg.

Voor moeder en dochter

Taminiau hoopt dat de kledingstukken worden uitgewisseld tussen moeders en dochters en van generatie op generatie meegaan. Met prijzen variëren tussen de 300 en 1.800 euro moet je alsnog wel flink in de buidel tasten. Maar aangezien zijn andere creaties rustig dui-zen-den euro’s kosten en je als het goed is dus héél lang met het kledingstuk gaat doen, is het ’t overwegen waard, toch?

Nog héél even wachten

De collectie is vanaf maart 2019 te koop op de site van Jan Taminiau. Wil je de kleren liever in het echt zien voordat je ze koopt? Er komt ook een tijdelijke winkel van maart tot en met april op de Hobbemastraat 3 in Amsterdam. Laat het sparen maar beginnen…

Royaltyvlogger Josine vertelt meer over Máxima’s favoriete ontwerpers, waaronder Taminiau:

