Janet (50): “Mijn nieuwe figuur vraagt om een nieuwe stijl”

Janet Hendrikse • 50 jaar

• medewerker praktijkbureau ICT

• 14 jaar getrouwd met Henk

• een dochter (10)

• lengte: 1.70 m.

• kledingmaat: 44-46

Janet

“Elke week lees en kijk ik met veel plezier naar de make-over in Libelle. Wat ben ik blij dat ik nu zelf kandidaat ben! Door een schildklieraandoening ben ik flink aangekomen, dus nu vind ik het best moeilijk om er met mijn nieuwe figuur vrouwelijk en trendy uit te zien. Door de lockdowns ben ik lang niet naar de kapper geweest. Het mag van mij wel wat pittiger.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Janet “Janet heeft een prachtige volle bos krullen, en hoera, ze wil een kleurtje! Kijk eens hoe prachtig dat koperrood haar staat. Ik heb Janets haar rond geknipt. De zijkanten en de nek zijn kort en lopen zacht uit. Zo ontstaat een creatieve, open uitstraling. Ik adviseer de nieuwe Curl Manifesto-lijn van Kérastase. Krullend haar gaat vaak al snel pluizen en plat zitten, maar als je de dag na het wassen Refresh Absolu in je haar sprayt, frist het helemaal op.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Janet “Een vrouwelijke uitstraling kan ’m zitten in de keuze van het materiaal, of in de kleur. In plaats van zwart zou Janet beter kunnen kiezen voor zachtere tinten als groen en paars. Die staan ook mooi bij haar nieuwe haarkleur. Omdat Janet houdt van comfort, is stretchstof ideaal, zoals deze jeans. Die zit haar als gegoten. De jurk met ‘afleidingsmanoeuvre’ richting taille is nét iets te kort, maar met een broek eronder is-ie als tuniek te dragen.”

Blazer € 80,- en top € 43,- (We Fashion), cropped jeans € 69,95 (Exxcellent), chelsea boots € 99,95 (Tamaris) Overslagjurk € 69,99 (Lolaliza), top met kant € 15,- (We Fashion), broek € 65,95 (Promiss), muiltjes € 150,- (Tamaris), montuur € 110,- (DbyD) Blazer € 89,99 (Didi), overslagjurk € 129,95 (Mart Visser), schoenen € 129,90 (Unisa), onderjurk € 89,95 (PrimaDonna), tas € 99,- (Samsøe Samsøe), pilotenmontuur € 80,- (Unofficial)

Een week later

“Ik ben zo blij met mijn nieuwe kapsel, het is lekker vlot. Ik moet nog even zoeken hoe ik het nu het best kan stylen, maar dat lukt al steeds beter. En ik ben erg tevreden over mijn wenkbrauwen. De kleding was echt buiten mijn comfortzone. Dat vond ik in eerste instantie best spannend, maar wat leuk dat iedereen in mijn omgeving zo enthousiast is.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Noa van Wijnen en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia.