De 'nieuwe' H&M: déze betaalbare Japanse winkel komt naar Nederland

Het is misschien wel de favoriete winkel in de modewereld.

Want je wilt hier hoe dan ook graag shoppen voor de leukste en beste basics. En laat deze Japanse hit nu eindelijk naar Amsterdam komen.

Doei en hallo

Op de plek waar Forever21 nu haar deuren sluit, komt Uniqlo. Het is de eerste vestiging van de keten in Nederland, als alles volgens plan verloopt. Het bedrijf is in Azië al groot, maar hier nog wat minder bekend. De ambitie is minstens net zo groot te worden als de H&M. In België en Frankrijk kun je deze keten wel al vinden – dus een zaak in Amsterdam openen lijkt een logische volgende stap.

Fijne basics

Van simpele jeans tot aan truien in elke mogelijke kleur, van hemden voor onder je trui tot aan fijne korte jacks voor het voorjaar: je vindt van alles bij deze modeketen. En dat allemaal voor een fijne prijs. Zo kost een jas bijvoorbeeld 35 euro, een spijkerbroek 40 euro en een coltrui 20 euro. Je vindt de Japanse winkel straks op het Rokin. Wanneer de zaak precies opengaat, is nog onbekend.

Alvast nieuwsgierig naar de collectie? Dit verkoopt Uniqlo in Europa.

Zin om te shoppen? Wij ook. Altijd. Daarom een paar van onze favorieten in de nieuwe modekleur van dit jaar onder elkaar:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Vastgoed Journaal. Beeld: Uniqlo