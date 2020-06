Dit jaren 70-kapsel is ineens weer heel populair op Pinterest

Tijdens de lockdown konden we niet naar onze geplande kappersafspraken. Heb jij door het overslaan van die knipbeurt zin in een totaal ander kapsel? De beroemde pony uit de jaren 70 duikt weer op op Pinterest.

De afgelopen maanden wordt er ineens weer veel meer gezocht op ‘jaren 70 pony’ op Pinterest. Na een aantal maanden zonder kapper, mag van veel mensen de schaar er dus wel in.

Mooie middenweg

Het mooie aan die jaren 70-‘sweethart bangs’ is dat het een middenweg is tussen lange lokken en een echte pony. Door de scheiding in het midden valt de pony in lagen rond de ogen, maar is het niet zo kort als een echte pony. En je kunt ‘m ook heel leuk dragen met een staart:

BEKIJK OOK: Mirjam (52) krijgt een pony en lijkt wel 10 (!) jaar jonger:

Beeld: iStock