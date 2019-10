Deze tassentrend uit de jaren 90 is helemaal terug van weggeweest

Op het gebied van mode lijken we weer helemaal terug te gaan naar de jaren 90: bootcut jeans, midi jurken en rokken en ook een populaire tassentrend uit die tijd keert terug.

Tijdens de modeweken in Europa en New York kun je op straat al zien wat de trends voor het aankomende seizoen wordt. Want wat de modemeisjes dragen, zie je niet veel later ook veel terug in de winkels.

Schoudertas

Ook op het gebied van tassen gaan we terug naar de jaren 90. De schoudertas is namelijk weer helemaal terug van weggeweest. Handig als je die leuke tas van vroeger nog hebt bewaard! Bruin, zwart, klein en groot, het mag allemaal:

Tassen heb je nooit te veel. Op zoek naar zo’n leuke schoudertas? Wij hebben de leukste op een rijtje gezet:

Bron: Grazia.co.uk. Beeld: Getty