Dit jasje is een hit op internet en moét deze winter in je kast hangen

De blazer is al jarenlang onmisbaar in je kledingkast, maar elk jaar komt er natuurlijk wel weer een nieuw kleurtje bij dat je nog niet hebt. En dit jaar is dat geen saaie kleur.

In de winkels is het al steeds meer te zien: geel. Dit seizoen kan een geel kledingstuk in je kast niet ontbreken. En dan vooral niet de okergele of mosterdgele kleur. Er is dan ook een kledingstuk in deze kleur dat een grote hit is op internet.

Gele blazer

Deze gele blazer van Topshop zien we veel voorbij komen op social media. Wij snappen wel waarom: je outfit wordt er meteen een stuk vrolijker van én je kunt ‘m zowel wat netter als casual met een t-shirt dragen. Ook fan? Het jasje is nog verkrijgbaar in een paar maten.

This mustard love is the real deal 🙌🏼💛 @topshop #TopshopGirls Shop the whole look with the @liketoknow.it app or via the link in my bio http://liketk.it/2sW3G #liketkit #ltkeurope #ad Een bericht gedeeld door Emma Hill | EJSTYLE (@emmahill) op 9 Okt 2017 om 8:56 PDT

Like, totally clueless 🍊. http://liketk.it/2sWmg @liketoknow.it #liketkit @topshop #TopshopGirls #TopshopStyle #ad Een bericht gedeeld door Lizzy Hadfield (@shotfromthestreet) op 4 Okt 2017 om 12:19 PDT

October. #TopshopStyle Een bericht gedeeld door Hannah Whiting (@imhannahwhiting) op 13 Okt 2017 om 1:52 PDT

Bron: Grazia.nl. Beeld: Instagram.