Als we de catwalk moeten geloven, is een kleurrijke colbert dé jassentrend van 2021. Je kunt het heel klassiek combineren met een jurk, maar je kunt er ook een stoere draai aangeven in combinatie met een spijkerbroek en chunky laarzen.

Zolang als het bestaat, is het colbert nog nooit uit de mode geweest. Heel gek is het dus niet dat we dit specifieke item veel terug gaan zien in 2021, maar het is wél opmerkelijk dat opvallende kleuren de voorkeur hebben.

Advertentie

Grote modehuizen

Berg je grijze en zwarte blazers maar op, want aankomend jaar willen we kleuren als fuchsia roze, babyblauw en geel zien. Als het een knalkleur is dan weet je dat je goed zit. We zagen deze gekleurde jasjes al eerder op de catwalk van grote modehuizen als Balmain en Gucci.