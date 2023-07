Je bikinilijn ontharen en verzorgen? Op déze manieren kun je dat het beste doen

Hoewel je misschien geneigd bent om zuinig te zijn met je scheergel, is het toch écht beter om deze royaal aan te brengen. Dit voorkomt dat je huid droog wordt en zal ervoor zorgen dat deze na het scheren een stuk zachter aanvoelt. Ook de kwaliteit van je scheergel is belangrijk: het beste kies je er één die het scheren niet alleen makkelijker maakt, maar die ook verzorgend is. De Lactacyd intimate shave scheergel is (ook voor de gevoelige huid) aan te raden.