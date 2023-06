Je gezichtshaar scheren? Steeds meer vrouwen doen het en dít is waarom

We leggen je uit wat de voor- en nadelen zijn en vertellen je hoe én waarmee je dit het beste aanpakt.

Dermaplaining als huidverzorging

Het scheren van je gezicht heeft verschillende voordelen voor je huid, waardoor het volgens de liefhebbers van dermaplaining écht zou moeten horen in je gezichtsverzorgingsroutine. We zetten de vijf grootste voordelen voor je op een rijtje:

Je gezicht voelt gladder aan. Door dermaplaining haal je alle haartjes, die nog weleens stug aan kunnen voelen, weg.

Het ontharen van je gezicht zorgt voor een lichte exfoliëring. Dit komt doordat de dode huidcellen tijdens het scheren worden meegenomen.

De aanmaak van collageen en elastine wordt gestimuleerd. Door dermaplaining moet de bovenste laag van de huid zich blijven vernieuwen.

De goede stoffen in verzorgingsproducten worden beter opgenomen. Dit komt doordat je huid als het ware even ‘open’ staat voor het absorberen van voedende huidverzorging.

Je make-up zit mooier als er geen haartjes op je gezicht zitten. Vloeibare en poederachtige producten zullen de haartjes normaal gesproken juist accentueren.

Niet voor ieder huidtype

Dermaplaning heeft genoeg voordelen die deze ontharingsmethode het proberen waard maken. Naast veel voordelen heeft dermaplaining ook een aantal nadelen, zoals:

Het ontharen van je gezicht is niet voor ieder huidtype verstandig, omdat het huidirritatie kan veroorzaken. Dit geldt vooral voor de gevoelige huid.

Als je je gezicht verkeerd onthaart, dan kun je de huid beschadigen, waardoor de kans op pukkeltjes en uitdroging toeneemt.

Je gezichtsharen komen niet dikker terug (dat is een fabel), maar kunnen wel dikker lijken. Dat komt doordat je de haartjes door middel van dermaplaining schuin afsnijdt.

Zó pak je het aan

Wil je het eens een keertje proberen? Dermaplaining is heel makkelijk. In principe werkt het hetzelfde als het scheren van je lichaam, maar dan met een ander mesje!

Zorg dat je huid schoon, gereinigd én droog is. Zo voorkom je infecties en verklein je de kans op huidirritatie. Gebruik een klein mesje, bijvoorbeeld een mesje zoals hieronder, zodat je nauwkeurig te werk kunt gaan en je je wenkbrauwen niet per ongeluk meeneemt. Haal het mesje zacht en oppervlakkig over je huid om beschadiging te voorkomen. Je kunt hierbij het beste in de haarrichting mee bewegen. Doe je dit niet, dan kunnen er huidirritaties ontstaan. Heb je voor je gevoel alle ongewenste gezichtshaartjes weggehaald? Dan is het fijn voor je huid als je een voedende crème aanbrengt. Je huid kan, net als je lichaam, na het scheren wel wat verzorging gebruiken!

Verschillende mesjes

Er zijn verschillende mesjes die je kunt gebruiken om je gezichtshaar te scheren, maar dermatologen raden aan om speciale dermaplaining mesjes te gebruiken. De mesjes hieronder, die van Tweezerman en Revlon, zijn bijvoorbeeld momenteel erg populair.

De Tweezerman Facial Razor is een scheermesje dat donshaartjes en dode huidcellen van het gezicht zal verwijderen. De roestvrijstalen mesjes zijn hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken. Bovendien zitten er in de verpakking drie vervangbare mesjes, waardoor je er voor een prijs van €19,95 wel even mee vooruit kunt! Dit mesje is onder meer verkrijgbaar bij Douglas.

Tweezerman Facial Razor Beeld Beauty Bay

Ook dit scheermesje van Revlon wordt door veel vrouwen gebruikt. De fijne mesjes glijden soepel over je huid en zijn makkelijk vast te houden, waardoor je nauwkeurig te werk kunt gaan. Bovendien zijn de mesjes van Revlon gemaakt van Japans staal en dat zal de kans op irritatie aanzienlijk verminderen. Deze mesjes zijn net iets goedkoper dan die van Tweezerman, maar gaan ook minder lang mee doordat ze geen vervangbare mesjes hebben. Voor €8,45 ben je twee mesjes rijker. Ze zijn onder meer verkrijgbaar bij Look Fantastic.

Revlon Face Razor Beeld Amazon

Ook je benen van een ontharingsbeurt voorzien? Met deze zelfgemaakte hars wordt het harsen van je benen een fluitje van een cent. Wil je de hars daarna bewaren? Laat de hars dan wel eerst goed afkoelen.

Bron: RTL Nieuws Beautystuff BeautyLab