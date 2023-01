Je huid op dieet? Dit is waarom skin fasting goed kan zijn

Het betekent niets anders dan je huid gewoon even met rust laten, om zo de boel weer op eigen kracht in balans te brengen. Geen gek idee, zeker als je dagelijks laag op laag op je gezicht smeert (zoals serums, boosters, crèmes, minerale uv-bescherming en zware huidmake-up).

Skin fasting: even helemaal niks

Het ‘vasten’ houdt in dat je een of meerdere dagen per week helemaal niets op je huid aanbrengt. Af en toe een avondje geen nachtcrème bijvoorbeeld, is een prima manier om je huid even zelf het herstelwerk te laten doen. Wel tippen huidexperts dat het beter is je huid in elk geval dagelijks (liefst ’s avonds) te reinigen. Ook als je geen make-up draagt. Er stapelen zich altijd restjes vuil, bacteriën, transpiratie, talg en dode huidcellen op de opperhuid die een stralende, frisse huid in de weg staan of je poriën kunnen verstoppen. Bovendien blijft het belangrijk om je huid te beschermen tegen uv-straling. Ook een zwakke winterzon kan huidschade veroorzaken. SPF15 of SPF20 volstaat in deze periode voor de meeste huidtypes.

