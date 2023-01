“Je krijgt een prachtig silhouet met zo’n gilet”

Onzichtbaar zacht

“Onder de outfit draag ik een naadloze bralette, type Essentials Lace. Die is ultracomfortabel. Hij is gemaakt van gebloemd kant, smaakvol versierd met een boord van zachte zijde en verkrijgbaar in antraciet, berry en crystal. Door de versteviging op de schouders en rug, geeft-ie een mooie ondersteuning. Daar krijg ik meteen een goed humeur van.”