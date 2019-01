Nieuwe jeanstrend gaat het internet over en niet iedereen is fan

Trends komen en trends gaan, maar de jeans zal altijd blijven bestaan. Skinny, boyfriend of bootcut: je zou denken dat we ze inmiddels allemaal wel gehad hebben, maar er duikt nu toch weer een nieuw model op.

Nieuwe jeansmodellen worden niet altijd met veel gejuich onthaald. Zo duurde het wel even voordat we allemaal tóch die skinny jeans aantrokken. Dit jaar is er opnieuw een nieuwe jeanstrend opgedoken waar niet iedereen meteen warm voor loopt, maar of dat ooit wel gaan gebeuren… Wij presenteren u: de asymmetrische broek. Een pijp skinny, de andere pijp wijd. En zo ziet dat er dan uit:

Dit bericht bekijken op Instagram ASYMMETRIC JEANS Een bericht gedeeld door Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) op 7 Jan 2019 om 7:19 (PST)

Bron: Diply.com. Beeld: iStock.