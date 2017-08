Met haar 48 jaar ziet actrice Jennifer Aniston er nog steeds prachtig uit. Maar blijkbaar had ze er nóg beter uit kunnen zien. Althans: dat denkt ze zelf. Ze heeft namelijk achteraf enorme spijt van één van haar voormalige beautyrituelen.

Jennifer zegt in een interview met het Australische Now To Love dat ze vroeger verslaafd was aan zonnebaden. Ze deed er alles aan om een gebruinde huid te krijgen: “Ik hou van de zon, ik ben er gek op. Toen ik nog een ‘babe’ was, was ik superbruin. Ik was dol op mijn kleurtje, echt dól erop. Maar ik heb nu zo’n spijt van al die uren dat ik in de zon heb gelegen zónder zonnebrandcrème op”, zegt ze. “Dat is mijn allergrootste schoonheidsfout.”

Babyolie

De actrice smeerde zich in die periode in met babyolie. “Kom op, babyolie! Wat dacht ik in vredesnaam. Dit is zéker een waarschuwing: doe altijd zonnebrandcrème op.”

Jennifer wil er wel nog iets aan toevoegen: ouder worden is onvermijdelijk. “Ik wou dat we daar met zijn allen niet zo negatief over zouden doen. Het gebeurt gewoon bij ieder van ons.” Haar gouden tip voor mooi ouder worden, is het hydrateren van je huid. “Zorg gewoon goed voor je huid, hou het gezond en gehydrateerd.”

Bron: Now to love. Beeld: ANP