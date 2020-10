Slakkenslijm, is dit ingrediënt in beautyproducten een wondermiddel? Er wordt beloofd dat het werkt tegen rimpels en littekens. Ook zou het een verzachtend effect hebben. Hoe denkt onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie Jetske Ultee hierover?

Slakkenslijm of slakkengel is een crème waar het slijm van een slak één van de hoofdbestanddelen van is. “Mocht je slakkenslijm willen uitproberen, dan hoef je niet per se slakken over je gezicht te laten kruipen. Je kan ook huidverzorging kopen waarin slakkenslijmextracten gebruikt worden”, vertelt onderzoeksarts Jetske Ultee.

Voordelen slakkenslijm

“Het schijnt dat slakkenslijm glycolzuur kan bevatten”, vertelt dr. Ultee. “Glycolzuur kan de huid exfoliëren, hydrateren en de huid een gladde frisse uitstraling geven. Maar dan moeten de concentratie en de pH-waarde wel precies kloppen. En dat is natuurlijk niet zo goed te controleren bij levende beesten.” Ook bevat het stoffen als hyaluronzuur, koperpeptiden en zink. “Er is wel wat bewijs dat zo’n extract goede dingen kan doen voor de huid, maar wat het eigenlijk vooral doet in een crème? Hydrateren.”