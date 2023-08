Jolanda (60): “Na een pittige periode heb ik zin in een fris uiterlijk”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Jolanda

“Jolanda wil graag liefde en kracht uitstralen. Zachtheid kun je zoeken in bepaalde tinten en het materiaal waarvan de kleding is gemaakt. Kracht zit ’m vaak meer in de strakke lijnen, kijk bijvoorbeeld naar de kraag van de jurk en de schoudervulling van het jasje. Bij Jolanda’s gezicht staan bruintinten mooi zacht. En een hak laat haar bekken iets kantelen, zodat de schouders naar achteren gaan. Optisch wordt de houding dan wat rechter en vanzelf ook krachtiger.”