Een ontzettend emotioneel en mooi weekend voor musicalgoeroe Joop van den Ende (76) en zijn familie. Dochter Iris gaf zaterdag het jawoord aan haar liefde op Mallorca.

In tranen gaf papa Joop de bruid (die er beeldschoon uitzag) bij de ceremonie weg. “Mijn eerste kind dat trouwt. Dat is zo emotioneel”, laat hij aan ANP weten.

Chantal Janzen

Onder de gasten bevonden zich ook BN’ers die goede vrienden zijn van de familie Van den Ende. Zo waren onder anderen Chantal Janzen en haar partner Marco en Antje Monteiro met haar vriend Dennis aanwezig. Zowel Chantal als Antje droegen zwart, wat best ongebruikelijk is op een bruiloft. Maar aangezien deze dames er altijd uitzien om door een ringetje te halen, gaan we er vanuit dat dat vást de dresscode was.

Sleep

De bruid schitterde in een witte, deels met steentjes bedrukte trouwjurk. Ook droeg ze een prachtig lange sleep waar Meghan Markle jaloers op zou zijn.

Bruiloft Joop en Janine

De bruiloft was dubbel zo bijzonder voor Joop en zijn vrouw Janine. Dertig jaar geleden trouwden zij namelijk ook op Mallorca. “Bij ons komen weer zoete herinneringen terug”, vertelt Janine hierover aan ANP. “Ik kan het me nog heel goed herinneren. De hele fase naar ons huwelijk toe en de intimiteit op de dag zelf. Die is hier ook en dat voelt goed.”

Ook naar het Spaanse eiland Mallorca? In de Libelle Shop boek je nu déze citytrip:

3-daagse vliegreis naar Mallorca Vanaf € 249,- Boeken

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ANP. Beeld: ANP

Libelle’s Carola had eigenlijk nooit de wens om te trouwen, maar deed het tóch om een bitterzoete reden:

Heb jij binnenkort ook een bruiloft maar heb je nog geen idee wat je aan gaat trekken?