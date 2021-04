Wauw: 7x de mooiste jumpsuits van koningin Máxima

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Guus Meeuwis

“Een bossie, een bossie, een bossie oranje Tulipa’s”, tikt Guus Meeuwis grappend bij de foto’s die hij deelt. De zanger luidde het weekend in Lisse in, bij Keukenhof. En daar was hij niet zomaar: Guus mocht zijn eigen tulp dopen: