Oeps: deze 6 vrouwen droegen dezelfde jurk naar een bruiloft

Een kleine nachtmerrie: koop je een nieuwe, dure jurk voor een bruiloft, blijkt dat iemand anders die avond precies dezelfde jurk draagt.

In bovenstaande video laat Mart Visser een jurk zien die 80 uur kostte om te maken.

6x dezelfde jurk

Daar gaan al je uren optutten. Als sneeuw voor de zon verdwenen, want ineens moet je de spotlights delen met iemand anders. Bedenk altijd dat het nóg erger kan. Op deze bruiloft droegen 6 (!) vrouwen per ongeluk precies dezelfde jurk naar een bruiloft. “Ik heb weleens gehoord dat 2 mensen dezelfde jurk droegen. Maar 6?! Dat verzin je echt niet,” vertelt bruid Julia Mammone.

Twee keer kijken

“Ik moest even twee keer kijken toen ik mijn nichtje in precies dezelfde jurk aan de andere kant van de zaal zag staan,” zegt Debbie (‘1 van de 6’). “Ze keek terug naar mij en riep heel hard ‘Oh my God!'”

Toch erom lachen

Een andere dame zegt: “In het begin keken we even lelijk naar elkaar en wisten we vooral niet of we even naar huis moesten gaan om ons om te kleden. Toen we doorhadden dat we met 6 waren hebben we het feit maar geaccepteerd en er héél hard om gelachen.”

Gelukkig maar, want dat leverde deze heerlijk vrolijke foto op:

Bron: Metro. Beeld: Facebook.