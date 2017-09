Ophef over jurk van Máxima: is 'ie nou grijs of toch blauw?

Koningin Máxima droeg op Prinsjesdag een lange en chique japon van het Belgische modehuis Natan.

Maar nu barst de discussie los: want welke kleur is de jurk precies? De meningen zijn duidelijk verdeeld en de ‘strijd’ gaat tussen grijs en blauw.

Licht

Volgens de officiële omschrijving is het aquamarijn, een soort lichtblauw dus. Maar veel kenners en kledingexperts noemen het toch echt ontzettend grijs. Of hoogstens grijsblauw. Of ijsblauw. Het lijkt bovendien een beetje per foto te verschillen. Hoe het licht op de jurk valt maakt ook nogal uit.

Wat vind jij? Team grijs of team blauw?

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: ANP