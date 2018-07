Déze leuke jurk 'mag' je helaas nooit naar je werk dragen

Na regen komt zonneschijn. Vanaf vandaag kunnen we weer volop dampend zomerweer verwachten. Wat trek je nou weer aan naar je werk in die hitte?

Een jurkje is altijd een goed plan. Een witte sneaker eronder, een leuk laarsje of misschien zelfs een stijlvolle hak. Maar er is één soort jurkje dat je volgens de etiquette absoluut niet aan mag, en dat is de off-shoulder dress. Ofwel: de jurk waarbij je je schouders open en bloot ziet.

Bedekt, maar toch luchtig

Het is momenteel een razend populaire jurk, Meghan Markle is er ook fan van, maar op kantoor wordt het kledingstuk niet bepaald gewaardeerd. Denk daarom aan een langere jurk met mouwen die je schouders bedekken, of een midi-rok met een blouse erop. Doet het altijd goed én is lekker luchtig. Laat die beeldige off shoulder-jurk niet achterin je kledingkast verpieteren: die bewaar je natuurlijk lekker voor het strand of het weekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia. Beeld: iStock

Op zoek naar een mooie werk die je naar werk kunt dragen? Wij winkelden deze exemplaren bij elkaar:

Jurkje gekrompen in de wasmachine? Geen paniek, zó ‘ontkrimp’ je ‘m weer: