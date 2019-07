Déze jurk is zo populair dat 'ie zelfs zijn eigen account heeft op social media

Een jurk kan zo populair zijn dat ‘ie binnen no-time uitverkocht is, maar er zijn maar weinig jurken zo populair dat ze een eigen account krijgen op social media.

Een witte jurk met zwarte stippen van Zara is zo populair dat het kledingstuk een eigen Instagramaccount heeft gekregen. Op het account worden foto’s gedeeld van vrouwen die de jurk dragen en dat zijn er veel. Héél veel. Dat kan zelfs nog wel eens meer worden, want de jurk is nog online verkrijgbaar voor €49,95.

Dit bericht bekijken op Instagram Near, far, wherever you are ❤️ @domwakeford Een bericht gedeeld door Hot 4 The Spot (@hot4thespot) op 30 Jun 2019 om 11:26 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Dot look back in anger @mouridis_ Een bericht gedeeld door Hot 4 The Spot (@hot4thespot) op 27 Jun 2019 om 8:41 (PDT)

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Zara