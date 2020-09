Dít is de jurk van 28.000 euro die Sylvie Meis tijdens haar huwelijk droeg

Sylvie Meis (42) heeft dit weekend in Florence eeuwige trouw beloofd aan de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41), met wie ze sinds de zomer van 2019 samen is.

Sylvie schitterde in een japon van de Israëlische ontwerpster Galia Lahav, zoals te zien is op de officiële door de presentatrice vrijgegeven foto:

Klassiek en elegant

Omdat de trouwlocatie bekend was, lukte het een paparazzifotograaf eerder dit weekend al foto’s te verspreiden. Daaruit werd al duidelijk dat de 1 meter 58 lange blondine voor een strapless kanten jurk is gegaan. De jurk had daarnaast een lange sleep die aan het lijfje werd bevestigd en als sexy detail een split die bijna tot aan haar rechterheup reikte. Met een lange sluier en opgestoken haar werd haar look toch klassiek gehouden. Haar kersverse man Niclas heeft voor de gelegenheid zijn stoppels laten staan en een klassiek donker trouwpak met strik uitgezocht.

Naar verluidt kost de handgemaakte japon zo’n € 28.000,-. De jurk is volgens de bruid een combinatie van een prinsessenjurk en Sylvie: ‘elegant en met de nadruk op haar silhouette’. Het modehuis die de jurk heeft gemaakt, het exclusieve bruidsmodemerk Galia Lahav, staat immers ook bekend om het maken van zeer luxe bruidsjurken. Het modehuis ook de aandacht heeft weten te trekken van Hollywood: niemand minder dan Beyoncé, Jennifer Lopez en actrice Gal Gadot liepen al in ontwerpen van Galia Lahav.

Vier jurken

Françoise, chef mode bij Libelle, is enthousiast over de jurk die ze tijdens de ceremonie droeg. “Er schijnen er nog drie te komen, maar deze vind ik al prachtig. Natuurlijk is ‘ie wel wat over-the-top en zou die een prinses niet misstaan, maar ik vind hem stijlvol, klassiek en modieus. Mag ook wel voor die €28.000. Ontwerpster Galia Lahav is niet de minste en ontwierp eerder ook de jurk van Beyoncé. Ik ben benieuwd naar de andere jurken: wat een heerlijk modeweekend.”

De trouwring van Sylvie is ontworpen door Michael Greene, een bekende juwelier uit Hollywood, die ook veel internationale sterren tot zijn klantenkring mag rekenen.