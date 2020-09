11 jurken in ‘classic blue’, de kleur die je nog véél gaat zien dit jaar

Het gerenommeerde kleurcoding bedrijf heeft weer gesproken: uit alle mogelijke kleuren koos Pantone voor 2020 ‘classic blue’ als de kleur van het jaar. Een kleur die volgens de experts voor kalmte, zekerheid en connectie staat. En dit is hoe zich dat vertaalt in hippe jurken.

Noem het klassiek blauw, of gewoon donkerblauw, het is in ieder geval een behoorlijk donkere tint blauw.

Welkom in de wereld van kleurcodes

Want een kleur is volgens Pantone niet zomaar een kleur. Er zit een heel verhaal achter. In 2017 kozen ze voor ‘greenery‘, wat stond voor een nieuw begin, groei en een connectie met de natuur, gezien de aandacht voor grote klimaatveranderingen. ‘Ultra violet‘ in 2018 vroeg met zijn ‘vindingrijkheid’ aandacht voor de digitale innovaties, en ‘living coral‘ van 2019 beeldde volgens Pantone aangeboren optimisme en vreugde uit.