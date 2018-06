Dít jurkje is de hit van deze zomer en staat iedereen

Een mooie zonnige dag vraagt natuurlijk om een vrolijk jurkje. De winkels hangen dan ook alweer vol met zomerse exemplaren, maar er is één model dat je bijna in elke winkel wel terugziet.

De overslagjurk is de trend van dit jaar. Fijn, want de jurk is supervrouwelijk en past bij (oké, bijna) elk lichaam. Ook fijn: de jurk is er in veel verschillende kleurtjes en printjes. Maar er is één printje dat echt de hit van het jaar is en dat is de polkadot. Het overslagjurkje met polkadot zie je veel in de winkels en op social media. De combinatie maakt het jurkje dan ook nóg leuker. Wat is jouw favoriete kleur?

Aria Dress ⚡️JUST IN! Een bericht gedeeld door Block Trend (@block_trend) op 11 Jun 2018 om 5:57 (PDT)

Zie jij jezelf al in zo’n jurkje over het strand lopen? Wij zochten de leukste voor je uit:

Beeld: iStock.