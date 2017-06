Deze jurkjes laten jouw bovenarmen er op hun best uitzien

Francis Kenter geeft haar zoon Tom Watkins sinds zijn 5e alleen maar rauw, ongekookt en onbewerkt voedsel. Volgens haar een gezonde manier van eten, maar Jeugdzorg sprak enkele jaren geleden van mishandeling en wilde de jongen uit huis plaatsen. De inmiddels 20-jarige Tom was gisteren met zijn moeder te zien in RTL Late Night.

‘Rauwmoeder’ Francis vertelt aan Humberto dat ze zoon Tom alleen maar onbewerkt voedsel geeft omdat ander voedsel, zoals vlees en zuivel, het lichaam zou verzuren. Daardoor zou je eerder te maken krijgen met ziektes. Ook vertelt ze dat ze niet alléén maar rauw eten: “We eten 80 procent rauw, en 20 procent gekookt, maar dan wel gezond gekookt.”

“Veel te mager”

Gordon, die ook te gast is, kan het niet laten haar hier te onderbreken: “Mag ik even heel eerlijk zijn? Ik vind je er eigenlijk niet gezond uitzien. En Tom ook niet, hij is veel te mager. Hij ziet eruit alsof hij niet genoeg binnen krijgt.” Francis kaatste hierop onmiddellijk de bal terug: “Als Tom te weinig zou eten, zou hij hier niet zitten en zou hij niet de energie hebben die hij nu heeft. Maar dat is niet het geval.” In het publiek achter zijn moeder is Tom te zien, die nu buiten het bereik van Bureau Jeugdzorg is en nog steeds, samen met zijn moeder, rauw eet.

Francis zweert nog steeds bij de rauwe levensstijl en claimt dat Tom er juist gezonder door is geworden: “Toen ik 15 jaar geleden het concept van rauwe voeding tegenkwam, had ik een kind met ADHD en astma. Toen we besloten rauw te gaan eten, was Tom binnen 5 jaar genezen van de Astma. Dat was voor mij een enorme eye-opener.” Op de website iklustjerauw houdt Francis een blog bij over haar levensstijl en de ontwikkeling van Tom.

Groeiachterstand

5 jaar geleden had Tom een groeiachterstand en werd hij door zijn moeder weggehouden van school. Ze gaf hem thuis les, om naar eigen zeggen pesterijen te voorkomen. Ze kreeg hierdoor een storm van kritiek over zich heen. Volgens een kinderarts vertoonde Tom tekenen van ondervoeding. 3 jaar later heeft Tom de groeiachterstand in kunnen halen en op zijn 18e deed hij eindexamen op de havo.

Over de levensstijl van Francis en Tom zijn 2 documentaires gemaakt: Rauw (2008) en Rauwer (2012). Tom heeft een broer van 26, die de rauwe levensstijl de rug toe heeft gekeerd.

Bekijk hier het fragment van RTL Late Night.

#Rtllatenight .. die Tom ziet er nog steeds slecht uit.. 20 is hij nu? T is net een 15 jarige…#bizar #rtlln — m (@missesmanou) June 15, 2017

Ze ziet er echt wel slecht uit. Haar oogleden gezien? Wow. En waarom mag haar zoon niet zelf bepalen wat ie eet.. #rtllatenight — Emma Poot (@emma_poemwriter) June 15, 2017

Bron: RTL Late Night Beeld: ANPfoto