De leukste jurkjes mét mouwtjes om te dragen naar een lentebruiloft

Nu het bruiloftsseizoen gaande is, kunnen velen onder ons wel een leuk jurkje gebruiken. Het liefst met elegante mouwtjes én één die je na de bruiloft ook nog aan kunt.

Maar welk jurkje kies je?

Dresscode

Wat je aantrekt naar een bruiloft hangt van de dresscode van het bruidspaar en de formaliteit van de bruiloft. Dit kun je meestal wel inschatten bij het zien van de trouwkaart en de locatie van de bruiloft. Normaliter is de keuze redelijk breed maar wordt er wel van je verwacht om netjes op de bruiloft te verschijnen. Wit is meestal verboden gebied, gezien de bruid hier al in straalt. Twijfel je over de dresscode? Vraag de bruid of de ceremoniemeesters.

Maar één ding is zeker: met deze knapperds gooi jij geheid hoge ogen tijdens een lentebruiloft:

Beeld: iStock