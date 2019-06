Zóveel is de juwelencollectie van Meghan Markle waard

Menig vrouw zal ongetwijfeld bést een dagje Meghan Markle willen zijn. Al is het maar om voor een keer die prachtige sieraden te dragen. Haar juwelencollectie blijkt nu behóórlijk wat waard te zijn.

De Britse krant The Daily Mail heeft een paar juweliers de opdracht gegeven om uit te rekenen wat de sieraden die de Duchess of Sussex de afgelopen anderhalf jaar droeg ongeveer kosten. Zij kwamen op een aardig indrukwekkend totaalbedrag uit: haar collectie is zo’n 600.000 pond – omgerekend ruim 670.000 euro – waard.

De collectie van Meghan telt 91 stukken: 26 ringen, 7 kettingen, 23 armbanden en 35 paar oorbellen. Een behoorlijke verzameling, dus. Zelfs het arsenaal aan juwelen van schoonzus Kate Middleton is niet zo uitgebreid. Zij heeft zo’n 30 stukken minder.

Meghan heeft veel eigen sieraden, zoals het Afrikaanse armbandje dat ze van manlief Harry kreeg en een kettinkje waar het woord ‘Mummy‘ opstaat. Maar ze draagt ook regelmatig erfstukken, zoals oorbellen die ze cadeau kreeg van de Queen en een ring van prinses Diana die ze op haar trouwdag droeg.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP