Deze kanariegele tas van Zeeman vlíegt de winkels uit

Van wat kleur in je garderobe kikkert een mens op. We zijn niet de enige die er zo over denken. Een knalgele tas van Zeeman vliegt op dit moment namelijk de winkels uit.

De kanariegele tas is gemaakt van vegan leer en voorzien van een glimmende Z op de flap. Een extra leuk detail als je voor- of achternaam toevallig met een Z begint. Bovendien kun je deze tas zowel over je schouder, in de hand of aan een riem dragen, wat dit exemplaar lekker multifunctioneel maakt.