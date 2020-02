Waarom je je kapotte panty's straks juist moet bewaren

De kracht van grote modehuizen: ze kunnen een gek fenomeen zomaar tot hippe trend benoemen. In dit geval goed nieuws, want voortaan hoef je je dankzij Gucci niet meer te schamen voor je kapotte panty’s, maar ben je juist hartstikke modieus.

Na de London Fashion Week was het weer tijd voor Milan Fashion week, en daar zette het Italiaanse modehuis Gucci een opvallende show neer. Modellen kwamen de zaal via de backstage-deur binnen, ze droegen leren en kanten kledingstukken met uitgelopen make-up, en… kapotte panty’s.

En wanneer een groot modehuis met zoiets op de proppen komt, dan verschijnt het vaak ook vanzelf in ons straatbeeld.

Handige trend

Het zou natuurlijk hartstikke handig zijn als deze trend straks gaat doorzetten. Niet alleen bespaart het je geld (want je hoeft ‘m niet na een ladder direct de prullenbak in te gooien), je hoeft niet meer te balen als je panty op een ongemakkelijk moment stukgaat én zeg nu zelf: het staat best stoer, toch?

Niet overtuigd, en draag je toch echt liever een ladderloze panty? Wij hebben de tip hoe je ‘m heel houdt:

Bron: Vogue. Beeld: iStock