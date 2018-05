Waarom betalen vrouwen eigenlijk meer voor de kapper dan mannen?

Oke, tuurlijk, de kans is groter dat een vrouw lange lokken heeft dan een man en dat de kapper daar dus meer tijd aan kwijt is. Maar veel vrouwen hebben ook korte koppies! Hoe kan het dat mannen ongeacht hun haarlengte toch altijd minder hoeven te betalen voor een knipbeurt?

Een rapport van de USB Bank waarin kappersprijzen wereldwijd vergeleken worden, toonde het aan: vrouwen betalen meer bij de kapper dan mannen. Waar dames gemiddeld 40 euro betalen, zijn mannen vaak niet meer dan 25 euro kwijt.

Maar met lang of kort haar heeft dat helemaal niets te maken, zo blijkt. Volgens Stéphane Coigné, voorzitter van de unie van Belgische kappers, is de vermoedelijke oorzaak al jaren oud. “Vroeger waren er alleen aparte vrouwen- of herenkapperszaken. Je had zelfs twee verschillende diploma’s: een voor herenkappers en een voor vrouwenkappers,” zo vertelt ze aan de Belgische krant De Morgen. Vrouwenkapsels waren moeilijker om te knippen en je moest er als kapper meer voor kunnen, dus lagen de prijzen hoger in de ‘vrouwenkapsalons’.

Discriminatie

Daarnaast schijnt in België van hogerhand een formule te zijn opgesteld om de prijs te berekenen voor mannen- en vrouwenkapsels. Daarin wordt aangegeven dat een vrouwenkapsel veel meer werk inhoudt met al dat geföhn en gekrul. Nogal ouderwets, geven zelfs de kappers van nu toe. Zeker wanneer een vrouw alleen maar naar de kapper gaat om even bij te punten, want dan ben je zó die stoel weer uit.

Tijd dus om iets te doen aan die regelrechte discriminatie. Dat vond ook een vrouw in België, die een klacht indiende. Het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is het helemaal met haar eens. Dit zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen…

Te kort

Moeten we daarna alleen nog even wat gaan doen aan al die kappers die je haar altijd veeeeel te kort knippen!

In het vlogje hieronder testte Libelle’s Willemina wat er gebeurt als de kapper de vrije hand geeft.

Bron: HLN.be/De Morgen. Beeld: iStock