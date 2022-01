1. Smeren

Serums, maskers en olie: je kunt je gespleten punten er niet mee lijmen, maar je kunt ze wel minder laten opvallen. Door je haarpunten hiermee glad te maken en te hydrateren, vallen de gespleten uiteindes minder op. Zeker als je haarpunten erg droog zijn, kan dit de situatie flink verbeteren.

2. Vast dragen

Deze tip ligt voor de hand, maar dat maakt ’m niet minder slim: draag je haar vast. Denk aan een staart of knot, maar ook aan mooie vlechtwerken.

3. Krullen

Wanneer je je haar krult, vallen die dode punten veel minder op. Zeker als je ervoor zorgt dat je de gespleten uiteindes naar binnen toe draait. Let wel op: hitte is natuurlijk niet goed voor de punten die nu al dood zijn. Gebruik daarom altijd hittebescherming.

4. Nepbob

Heb je lang haar én dode punten? Ga dan voor een nepbob. Hoe je die maakt? Bekijk deze video maar eens:

5. In de sweater

In andere zeer modieuze manier om je dode punten te verbergen, is door je haar in je sweater weg te stoppen. Dit werkt het beste bij lang haar in combinatie met een coltrui. Kijk maar eens hoe hip dat eruit ziet:

6. Sjaaltjes

En als laatste: sjaaltjes kunnen ervoor zorgen dat jouw dode punten niet opvallen. Dit werkt zowel bij lang haar (foto 1) als bij kort haar (foto 2). Het enige wat je hoeft te doen, is er vakkundig voor zorgen dat het sjaaltje jouw gespleten haarpunten bedekt.

Zó voorkom je gespleten haarpunten

Bron: Fashionchick, Girlscene