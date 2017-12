Dít kapsel uit de jaren '80 dreigt in 2018 weer helemaal hip te worden

In de jaren ’80 was het niet weg te denken: het permanentje. Liefst met een woest getoupeerde kuif die in stand werd gehouden met bussen haarlak.

Precies dat permanent lijkt nu in 2018 weer helemaal terug te komen. Maar let wel: we hebben het hier over de geüpdatete versie. Dus niet die ietwat uitgezakte, pluizige variant die we aftopten met een kuif. Denk meer aan nonchalante krullen. Niet die kleine springerige, maar de sexy krullen: alsof je terugkomt van een dagje strand.

Zacht en vrouwelijk

Het permanentje anno 2018 geeft je haar meer volume en veerkracht zonder dat je daarvoor allerlei stylingtools uit de kast hoeft te trekken en ’s ochtends urenlang voor de spiegel staat. De krullen zijn zacht en vrouwelijk en staan niet stijf van de haarlak. Je kan bijvoorbeeld ook gaan voor een permanent waarbij de bovenkant glad is en de onderkant uitloopt in een slag.

Springerige krullen

Maar: kleine, meer springerige krullen kunnen ook. Het is maar net voor wat de grootte is van de roller waarmee het permanent wordt ingezet. Hoe groter de roller, hoe natuurlijker en zachter het effect. Met een kleinere roller bereik je sneller een spiraal-effect – wat natuurlijk ook heel mooi kan zijn. Overleg met de kapper of het weggelegd is voor jouw haar en welk soort permanent het meest geschikt is.

Bron: Bustle. Beeld: Brunopress