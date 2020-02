Zin in een nieuw kapsel? Dít worden de 5 haartrends van 2020

Heb je geen haarinspiratie, maar wél zin in een nieuwe coupe voor 2020? We laten de 5 grootste haartrends van dit jaar aan je zien.

Shag kapsel

We trappen gelijk af met hét kapsel van dit jaar. Met pony, plukken in het gezicht (we weten, beetje onhandig) en schuine punten. Föhnen kun je best overslaan mits je een goede textuurspray gebruikt.

Vlechtwerk

Twee vlechtjes kinderachtig? Echt niet, het geeft dit jaar juist een heel krachtig en feministisch uiterlijk. Denk aan milieu-activiste Greta Thunberg. Of ga voor een heel spektakel met invlechten en haarband-vlecht.

(Natuurlijke) krullen

Als je gezegend bent met krullen – show it off. Of pak af en toe een krultang erbij als je juist sluiker haar hebt.

Lange bruine lokken

Hoe assiger, hoe beter, leek het de laatste jaren. Anno 2020 wordt het weer bruin. En als het even kan, lang. Chocoladebruin, caramelbruin, donkerbruin; the choice is yours.

De bolle bob

Zo’n beetje het meest tegenovergestelde kapsel is de bolle bob. Als we de catwalks en fashion shows van de laatste weken mogen geloven, gaat dit kapsel voorlopig nog niet weg. De bolle bob is een kort kapsel boven de kaaklijn met een bolle onderkant. Eigenlijk een hippe variant van het bloempotkapsel, dus.

