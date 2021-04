Ben je toe aan een nieuwe coupe, maar weet je nog niet helemaal wat het moet worden? Laat de sterren voor je bepalen! Bekijk snel welk kapsel past bij jouw sterrenbeeld.

Hoef je de foto alleen nog maar even aan je kapper te laten zien.

22 november t/m 21 december

Ga voor: de bolle bob

Jij gaat voor de bolle bob. Dit is een kort kapsel tot boven de kaaklijn met een bolle onderkant. Het heeft wat weg van een bloempotkapsel, maar dan hip. De bolle bob staat ook hartstikke leuk in combinatie met een rechte pony.

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Ga voor: een gordijnpony

Jij gaat voor curtain bangs oftewel een gordijnpony. Deze pony is geïnspireerd op de jaren zestig – misschien liep je er toen ook al mee rond. De pony is wat langer dan een normale pony en valt in het midden open, waardoor er een soort gordijn ontstaat. Het voordeel van de pony is dat het vrijwel iedereen staat. Jong, oud, ongeacht de vorm van je gezicht.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Effortless Hair ✨ (@jayne_edosalon)

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Ga voor: strawberry highlights

Jij gaat voor een coupe vol met strawberry highlights. Met strawberry highlights maak jij je hairdo alvast klaar voor de zomer. Of je nou van nature een blondine of een brunette bent, deze highlights staan bij de meeste haarkleuren. Ook handig: de highlights hebben niet heel veel onderhoud nodig, want wanneer ze vervagen, wordt het eigenlijk alleen maar mooier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Luis (He/Him/El) (@hairdesignsbyluis)

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Ga voor: rood

Van strawberry blond en koper tot kastanje-rood en bordeaux. Wie klaar is voor een waanzinnige make-over vraagt tegenwoordig om rood haar in de kappersstoel. Durf jij het aan, Vissen?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RVA HAIRSTYLIST | OLIVIA (@hmuliv)

Ram

21 maart t/m 19 april

Ga voor: een rechte pony

Jij gaat voor een rechte pony, Ram! Een rechte pony is stoer, maar vrouwelijk en zorgt ervoor dat je gezicht minder lang lijkt. En hij is weer helemaal on-trend. BN’ers als Bridget Maasland, Carolien Spoor en Leontine Borsato gingen je al voor.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leontine (@leontineborsato)

Stier

20 april t/m 20 mei

Ga voor: roségoud

Roségoud is een tint die we vaak terug zien bij sieraden en andere accessoires. Maar wist je dat je ook voor een roségoud kapsel kunt gaan? Echt iets voor jou, Stier! Deze gekleurde lokken staan bijna iedereen mooi. De kleur kan namelijk aangepast worden aan je eigen originele haarkleur. Heb je donker haar, dan houd je het iets klassieker waar het bij blondines vaak meer naar het roze neigt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Danielle Roble-Holahan (@daniellelouisette)

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Ga voor: Diana’s bob

De bob van prinses Diana is terug van weggeweest! Ook 24 jaar na haar dood is Diana nog een echte inspiratiebron. Jij gaat voor haar iconische kapsel, Tweelingen. En natuurlijk mag je er wel een modern tintje aan geven. Zo, bijvoorbeeld:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ᴀᴅʀɪᴇɴ ᴄᴏᴇʟʜᴏ . Hairstylist (@adriencoelho)

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Ga voor: gray blending

Betaal jij iedere maand een enorm bedrag om die grijze haren weg te laten werken? Niet meer doen, Kreeft! Dit kappersbezoek ga jij voor gray blending. Dit is een techniek waarbij het grijze haar gecamoufleerd wordt door andere kleuren toe te voegen die lijken op de natuurlijke tint van het haar. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke overgang van het grijs naar lichtere of donkerdere tinten. Dat ziet er dan zo uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tommy Vo (@tommyamazinghair)

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Ga voor: bronde

Tijd voor een nieuwe kleur, Leeuw! Jij gaat voor bronde. Zoals de naam al doet vermoeden is bronde een natuurlijke mix van blond en bruin. Het grote voordeel hiervan is dat je het minder vaak hoeft te laten verven. De uitgroei valt namelijk minder op, omdat het boven een paar tinten donkerder wordt geverfd. Laat je inspireren door J.Lo:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chris Appleton (@chrisappleton1)

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Ga voor: rogue

Maagd, het is tijd om een opvallende haartrend te omarmen, namelijk rogue! Deze tweekleurige haartrend komt uit de jaren 90, maar kan anno nu weer helemaal. De techniek bestaat uit het blonderen van de twee voorste plukken haar rond het gezicht, zodat ze flink afsteken tegen de rest van het haar. Vergt een dosis lef, maar een Maagd heeft dat!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brittany Xavier (@brittanyxavier)

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Ga voor: de choppy bob

Jij gaat voor de choppy bob! Dit is een halflange bob en met choppy, of schokkerig, bedoelen kappers dat de bob met een botte schaar is geknipt. Hierdoor krijgt het een speels effect en dat ziet er onwijs tof uit. Ook is dit kapsel ontzettend lenteproof!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vanessa Hong (@vanessahong)

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Ga voor: kort en pittig

Van alle sterrenbeelden is de Schorpioen toch wel degene met het meeste lef. Tijd om de daad bij het woord te voegen, Schorpioen, jij zet de schaar in het haar! Je gaat voor een kort, pittig kapsel en dat past goed bij jouw persoonlijkheid.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Coupes de cheveux originales (@coupesdecheveuxoriginales)

Zo verwerken Máxima en andere royals de vlecht in hun kapsel

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images