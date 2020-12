Het kapsel is een belangrijk onderdeel van het uiterlijk. Iedereen heeft een ander type haar en gezicht. Wat wel of niet staat, is dus ook voor iedereen anders. Toch zijn er een paar kapselfouten die bij mannen nog iets te vaak voorkomen.

Of je nu graag experimenteert met je haar of altijd voor hetzelfde klassieke kapsel gaat: helemaal prima. Maar het is zonde als je man zijn kapsel verpest door een van deze fouten te maken.

Kapselfouten om te vermijden

Dit kun je als man maar beter niet met je haar doen:

1. Lang haar slecht verzorgen

Lang haar kan heel mooi zijn, maar helaas pakt het in de praktijk niet altijd goed uit. Lang haar vergt veel verzorging: je moet het goed onderhouden, op de juiste manier stylen en goed wassen. Doe je dat niet, dan oogt je lange haar al snel onverzorgd.

2. Het heft in eigen hand nemen

Voor slechts €10,- naar de kapper of het heft in eigen hand nemen? Doe maar niet. Meestal is zo’n goedkope oplossing duidelijk te zien, aan een vreemd kapsel of een rare kleur. Een bezoekje aan een goede kapper is écht beter.