Gezocht: modellen voor een kapselproductie in Libelle

Voor de nieuwe Libelle x Rob Peetoom kapselproductie in Libelle 21 (2020) zijn we op zoek naar leuke fotogenieke dames. Heb je een leuke korte coupe, bob, lob, pony, of half lang haar en lijkt het je leuk om voor ons op de foto te gaan? Geef jezelf dan op.

Belangrijk: het gaat hier niet om een metamorfose! Je wordt niet geknipt of gekleurd, alleen gestyled voor de fotoshoot. Deelname is vanaf 25 jaar.

De fotoshoot zal plaatsvinden op maandag 31 maart op het HQ van Rob Peetoom in Halfweg.

Hoe geef je jezelf op?

Vul onderstaande vragen in en mail deze, inclusief een recente ‘pasfoto’ in kleur, zonder filters (waar het haar goed zichtbaar op is), naar: redactie@Libelle.nl o.v.v. ‘Libelle 21 haarproductie’.

Naam:

Leeftijd:

Adres + Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Kledingmaat boven:

Geknipt in salon Peetoom:

Voorkeur dagdeel ochtend of middag:

Alleen volledig ingevulde aanmeldingen + foto worden in behandeling genomen. Als je wordt uitgekozen, wordt er voor 23 maart contact met je opgenomen door Libelle.

De fotoshoot zal plaatsvinden in Halfweg en ongeveer 2 uur van je tijd kosten.

Fotografie: Jeanette Huisman