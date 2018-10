Dít zijn de 4 beste kapsels voor vrouwen met dun haar

Sommige mensen zijn gezegend met een volle bos haar, terwijl anderen het moeten doen met een zielig hoopje stro. Behoor jij tot deze laatste groep?

Dan zijn deze vier kapselideeën echt iets voor jou.

Lob met A-lijn

De ‘lob’ is een lange bob, die eigenlijk iedereen wel staat. Wanneer je dit kapsel vooraan een stukje langer maakt dan achter, dus in een A-lijn, dan lijkt je haar ook nog eens veel voller! Vraag je kapper om een schuine pony in laagjes te knippen voor het beste effect.

Diepe zijscheiding

Voor dit kapsel hoef je niet naar de kapper te gaan. Maak gewoon eens een diepe zijscheiding en zwiep je haar naar de andere kant. Zo zit je kapsel veel minder plat dan wanneer je voor een gewone midden scheiding gaat. Simpel, maar heel effectief!

Lange lokken mét laagjes

Hoe langer je haar is, hoe moeilijk het is om het ‘vol’ te laten ogen. Als je toch per se je haar lang wilt houden, dan kun je ervoor kiezen om het in laagjes te knippen. Vraag je kapper om een zogenaamde ‘feather cut’: dit is een lang kapsel dat in laagjes is geknipt met uitgedunde punten. Laag echter niet teveel wegknippen: hoe meer eraf gaat, hoe minder je overhoudt.

De ‘Swag’

Het bekende model Alexa Chung is eigenlijk de grondlegger van de ‘Swag’: een combinatie van warrige lokken met froufrou met gordijneffect. Dit kapsel werkt wel alleen als je een beetje slag in je haar hebt.

