Deze populaire kapsels kunnen zorgen voor kale plekken

Als je een hippe coupe wilt, dan denk je nu wel even goed na. Want je wilt niet dat je nieuwe kapsel zorgt voor kale plekken op je hoofd.

Volgens huidartsen kan een enorme spanning op je hoofdhuid zorgen voor haaruitval.

Af en toe

Denk dus aan kapsel waarbij je je haren heel strak in een knot of staart hebt zitten: dit kan prima, maar doe het niet te vaak. Hoe erg de gevolgen precies zijn, verschilt per persoon. Sommigen kunnen er beter tegen dan anderen, maar doe je het echt elke dag, dan kan een onschuldige knot toch leiden tot dunner wordend haar.

“Bij de een zijn de haarwortels zo erg beschadigd dat het gewoon niet meer terug groeit, die houdt dan kale plekken over”, zegt Edwin van Wooning, directeur van de Haarstichting tegen RTL. Naast een knot of staart kunnen ook hele strakke vlechten voor problemen zorgen. Zeker als je hier bijvoorbeeld altijd mee slaapt. En je kunt het zo simpel voorkomen: gewoon je haar losser dragen en ’s nachts dus ook. En natuurlijk kan het een avondje voor een feestje geen kwaad. Maar doe het niet te vaak.



Doe dit dus niet te vaak met je haar:

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock