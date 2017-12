Déze kapsels zijn in 2018 helemaal uit de mode

Als je nog langs de kapper gaat voordat het nieuwe jaar begint, let dan even op. Er zijn een paar trends die je beter wél kunt volgen, terwijl je sommige andere coupes beter links kunt laten liggen.

Een overzichtje van de kapsels die volgens de trendwatchers niet meer in zijn in 2018:

1. Een tijger-kapsel

Bruine ondertoon, met lichte plukken als high-lights erdoorheen: helaas, het ‘mag’ niet meer. Als je hip wilt zijn dan kies je niet meer voor een tijgerprint.

2. Blond haar met een donkere uitgroei

Blond is helemaal in, maar dan wel witblond. De kleur mag niet geel zijn en je mag al helemaal geen uitgroei hebben die donker is. Dat betekent goed bijhouden, dus.

🥀 Een bericht gedeeld door Hailey Baldwin (@haileybaldwin) op 17 Mei 2017 om 11:01 (PDT)

3. Opscheren

Ook uit de mode: je haren aan de achterkant een beetje opscheren, waardoor je dunnere plukjes aan de onderkant krijgt. Hou het lekker vol en ga voor die bos met volume. Kort haar is in trek, maar hou het dan dik.

Maar goed: het is natuurlijk aan jou of je je iets van deze ‘trends’ aantrekt of niet!

Helemaal hip

Wat je dan volgens de experts wél kunt zeggen tegen je kapper? Kies voor witblond, je mag súperkort dit jaar (pixie kapsel) én krullen mogen weer gezien worden. Sterker nog: het kan zomaar eens gebeuren dat de permanentjes terugkomen.

Wel doen, dus: stoer en toch vrouwelijk:

Een bericht gedeeld door Cara Delevingne (@caradelevingne) op 28 Sep 2017 om 2:22 (PDT)

Wilde bos met krullen:

Zin om te tutten? Check deze fijne beauty-items eens:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock