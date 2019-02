Mee naar de kapper: de 14 mooiste kapsels voor dit voorjaar

Toe aan een nieuwe look? Ga dan voor een fris kort koppie. Team Rob Peetoom gaf 14 vrouwen een nieuwe coupe en jou alvast wat inspiratie voor een nieuw lentekapsel.

Van multi-bob tot lekker luchtig, van asymmetrisch tot meer volume: kijk wat bij jou past.

Korte kapsels, zoals de boblijn, zijn weer helemaal trend. Toch staat ‘kort’ lang niet iedereen, zegt haarexpert Inge van der Plas. “Het is afhankelijk van meerdere factoren. Een goede kapper kijkt vooraf naar de vorm van je gezicht en naar wat voor type je bent – wat je modestijl is en welke make-up je draagt. En ben je bijvoorbeeld heel lang, dan adviseer ik eerder een lengte langs de kaaklijn.

Met de krultang

In Hanneke’s fijne haar (onder) is meer volume gecreëerd met een krultang. Dit vraagt wel om oefening én goede producten. Vraag eventueel de kapper om tips.

Luchtig

De pony maakt het korte haar van Roswitha (onder) extra stoer. Knijp met een wax wat beweging in het haar voor een luchtig effect.

Als een filmster

Als je veel haar hebt, wordt een korte coupe soms te massief. Eveline (onder) kreeg laagjes waardoor de vorm verandert en het haar lucht krijgt. Dat maakt het haar ook makkelijker handelbaar.

Natuurtint

Haar dat helemaal grijs is, kan grauw lijken en wat kleur of diepte missen. Ellen (onder) kreeg high- en lowlights in natuurtinten. Zo heeft ze weinig uitgroei en toch een spannende vrouwelijke look.

Multi-bob

De korte bob is een ideale combinatie tussen vrouwelijk en stoer, en op meerdere manieren te stylen.

Haarmasker

Verzorging is álles bij krullen zoals die van Saphir (onder). Laat een vochtinbrengend masker een nacht intrekken in het haar en spoel het ‘s ochtends uit.





Meer volume

De bob met zachte, bijna onzichtbare lagen laat Yke’s fijne haar (onder) voller lijken. Op de aanzet is wat poeder aangebracht, wat het haar volume en een nonchalante look geeft.

2x anders

Zoë (onder) kan twee kanten op met haar coupe: netjes en los. De nette look vraagt om een waxspray: een spray met haarspray en glans erin. De losse look kan ze maken met wax, door de uiteinden in ‘plukjes’ te stylen.

Ultrakort

Dit superkorte koppie staat mooi bij een ovaal gezicht, zoals dat van Petra (onder). Is het haar wat dof, gebruik dan een wax met glans.

Vrouwelijk

Bij een smalle gezichtsvorm is het mooi om het haar wat volume te geven. Bij Lia (onder) zijn daarom de zijkanten en achterkant korter geknipt dan de bovenlagen.

Diffuser

Zo zakken krullen als die van Miranda (onder) niet uit: breng wat verzorgende crème aan in vochtig haar en droog met een diffuser (niet te hard blazen). Doe daarna wat olie in de punten.

Stoer omhoog

Deze coupe past prima bij de gezichtsvorm van Linda (onder) en geeft haar een stoere look.

Asymmetrisch

Miriam (onder) kan het haar verschillende kanten op dragen omdat het asymmetrisch is geknipt. Klassiek, vrouwelijk en stoer tegelijk.

Productie & Styling: Liselotte Admiraal. Fotografie: Jeanette Huisman uit Libelle nr. 5