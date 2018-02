Zwangere Kate kiest voor jas met exact dezelfde print als prinses Diana

Kate Middleton kleedt zich regelmatig in de stijl van prinses Diana. Nu verschijnt de duchess in een jas met exact hetzelfde patroon als Diana in 1990 droeg.

De kleuren en de print staan haar prachtig!

Pied-de-poule

Kate draagt namelijk op de derde dag van haar bezoek aan Zweden en Noorwegen een jas met het geliefde patroon pied-de-poule, ook wel ‘hanenvoet’ genoemd, bij een bezoek aan een school in Stockholm. Een print die in de jaren ’90 ook al populair was: toen droeg prinses Diana het bij een bezoek aan Canada. Stijl vergaat niet, blijkt maar weer.

Gedurfde Diana, veilige Kate

Waar Diana net iets gedurfder was door de print in drie verschillende kleuren met elkaar te mixen, namelijk zwart, rood en wit, speelt Kate het meer op veilig. De zwangere duchess houdt haar jas, die speciaal voor haar is gemaakt door Catherine Walker, meer één geheel door enkel rood en wit te dragen. En waar Diana haar look van Moschino afmaakte met zwart-rode pumps, draagt Kate warmbruine hakken – precies in dezelfde kleur als haar handtas.